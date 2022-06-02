Российские хакеры оставили Украину без закрытой связи Российские хакеры в марте на сутки лишили украинские власти закрытой связи

Фото: shutterstock

Мартовская кибератака на сутки лишила власти Украины закрытой связи и управления, рассказал РИА Новости хакер из российской группировки RaHDIt. По его словам, хакеры отключили почтовые серверы и защищённые каналы связи органов государственной власти и планируют проводить подобные акции и в дальнейшем.

В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться, — сообщил он.

Ранее группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В Сеть были выложены не только фамилии сотрудников, но и их фотографии, номера телефонов и адреса проживания, а также «экстравагантные» увлечения спецслужбистов.

Группировке RaHDIt приписывается массовая атака на Украинские госсайты 23 февраля. Тогда не работали сайты МИД, кабмина, Верховной рады, Службы безопасности, также с трудом открывались сайты МВД и Минобороны. Сайт президента Украины функционировал в нормальном режиме.