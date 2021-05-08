Глава МИД ФРГ: для России и ЕС пришло время вернуться к диалогу

https://static.news.ru/photo/0a598228-b167-11eb-9dc0-96000091f725_660.jpg Хайко Маас (Heiko Maas) Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией. По словам политика, пришло время для того, чтобы Москва и Брюссель возобновили полноценное двустороннее общение. Заявление Мааса приводит РИА Новости.

Немецкий министр затронул тему отношений ЕС и РФ, прибыв на саммит глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, проходящий в столице Бельгии.

Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплочённо. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу, — сказал Маас.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом саммита в Брюсселе сообщил, что вопрос отношений ЕС и России включён в повестку мероприятия. При этом глава дипкорпуса Евросоюза добавил, что ситуация в отношениях с Москвой «не улучшается».

Российское внешнеполитическое ведомство 30 апреля обнародовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России. В перечень вошли спикер Европарламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. МИД РФ назвал этот шаг ответом на ограничительные меры в отношении шести россиян, введённые Советом ЕС 2 и 22 марта. Евросоюз осудил публикацию списка, власти ЕС заявили о своём праве на ответные действия.