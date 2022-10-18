Haaretz: Израиль игнорирует просьбы Украины о контакте министров обороны

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бени Ганц

Израильское издание Haaretz со ссылкой на источники пишет, что власти страны игнорируют просьбы Украины о проведении переговоров между министрами обороны двух стран, Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Авторы публикации утверждают, что очередная беседа должна была пройти 24 августа, однако она была отменена израильской стороной и с тех пор пять раз переносилась. Предлагаемой темой для переговоров должно было стать усиление военного сотрудничества между двумя странами.

Украинский источник сообщил Haaretz, что еще одна беседа изначально была запланирована на 24 августа, в День независимости Украины, и с тех пор откладывалась пять раз. Источник подчеркнул, что вызов, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени, — говорится в публикации.

При этом источники из близкого окружения Ганца пообещали, что разговор с Резниковым может состояться в ближайшие дни. Точные даты и темы для обсуждения не уточняются.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны официально обратятся к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Он добавил, что с аналогичным предложением он уже обратился к странам ЕС и США.