Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью главы монаршего престола Великобритании Елизаветы II. В своем Twitter-аккаунте генсек выложил пост, в котором признался, что он скорбит из за трагического события. Гутерриш назвал усопшую Елизавету II хорошим другом ООН, а также отметил ее приверженность многим благотворительным и экологическим проектам.

Я глубоко скорблю в связи с кончиной Ее Величества королевы Елизаветы II. Я выражаю искренние соболезнования ее семье, правительству и народу Великобритании и Северной Ирландии и всему Содружеству наций в целом. Королева Елизавета II была хорошим другом ООН, — заявил Гутерриш.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал кончину королевы Елизаветы II национальной потерей для всей британской нации. Депутат заявил, что королева стала олицетворением целой эпохи и настоящим символом Великобритании. При этом Слуцкий подчеркнул, что российские власти не ждут перемен в политике Лондона после трагического события.

До этого премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прокомментировала кончину королевы Елизаветы II, назвав событие «шоком для британской нации и мира» во время выступления на Даунинг-стрит. Политик назвала почившую монархиню «скалой, на которой была построена современная Британия». По словам Трасс, Соединенное Королевство расцвело в эпоху правления Елизаветы II.