Гутерриш и Зеленский заявили о необходимости продлить продуктовую сделку

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш (слева направо) во время пресс-конференции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский заявили о необходимости продлить продуктовую сделку во время совместной встречи в Киеве. Украинский лидер добавил, что в ходе беседы также обсуждался обмен пленными.

Продолжение «Черноморской зерновой инициативы» после 18 марта критически необходимо для всего мира, — заявил Зеленский.

Гуттериш в свою очередь также отметил, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта. Кроме того, он отметил важность продолжения работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море.

Генсек ООН подчеркнул, что экспорт удобрений и зерна из РФ и с Украины имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности. По его словам, в рамках сделки из украинских портов вывезли 23 млн тонн зерна.

Ранее Reuters сообщило, что Киев начал онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Москвы, направленные на продолжение поставок зерна на мировые рынки. При этом, по данным агентства, у Украины было понимание того, что в переговорах с Россией участвуют партнеры республики.