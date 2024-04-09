Раскрыто возможное число пользователей карт «Мир» в Гагаузии Гуцул: картами «Мир» будут пользоваться около 25 тысяч жителей Гагаузии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской платежной системой «Мир» в Гагаузии смогут воспользоваться около 25 тысяч человек, заявила глава автономии Евгения Гуцул. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в их числе 20 тысяч пенсионеров и около пяти тысяч сотрудников бюджетных организаций.

У нас (в Гагаузии. — NEWS.ru) около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется в районе около пяти тысяч человек, — заявила Гуцул журналистам в Промсвязьбанке, комментируя потенциальный охват платежной системой.

В марте Гуцул сообщала, что Гагаузия прорабатывает с Россией вопрос открытия счетов в системе «Мир». Она мотивировал данный шаг тем, что таким образом жители автономии смогут получать социальные и другие выплаты.

Глава Гагаузии находится с рабочим визитом в Москве. В исполкоме автономии сообщили, что подробности поездки будут позже. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречу с Гуцул.

В начале марта глава автономии также посещала российскую столицу. После поездки она заявила, что хочет выстраивать дружеские отношения с Москвой. В аэропорту ее встретили аплодисментами и цветами. Гуцул отметила, что преследования со стороны молдавских властей не имеют под собой каких-либо оснований.