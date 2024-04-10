Гагаузия попросит Россию о помощи в случае ввода войск Молдавией Гуцул: Гагаузия обратится за помощью к РФ в случае ввода войск Молдавией

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Гагаузия обратится за помощью ко всем, в том числе к России, в случае ввода войск Молдавией в ответ на объявление независимости автономии, заявила башкан Евгения Гуцул. Она отметила, что рассчитывает на здравый смысл властей, передает РИА Новости.

Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию, — заявила Гуцул.

Она подчеркнула, что Гагаузия желает остаться в составе Молдавии, однако будет «принимать меры» в случае решения руководства Молдавии объединиться с Румынией. Гуцул объяснила это тем, что жители автономии хотят жить в независимой республике.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Гагаузия не входит в сферу интересов российских миротворцев, однако ситуация может измениться, если в регионе начнется конфликт. По его словам, гагаузы могли бы организовать вооруженное сопротивление в ответ на действия Молдавии, но есть и другие варианты.

Гуцул 9 апреля прибыла в Москву с рабочим визитом. Ее поездка проходит на фоне недавних заявлений о том, что автономия может объявить о своей независимости, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии.