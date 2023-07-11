Зеленскому не удалось убедить НАТО переписать итоговое коммюнике The Guardian сообщил о попытках Зеленского изменить итоговое заявление НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен итоговым заявлением НАТО по саммиту в Вильнюсе, пишет The Guardian. В связи с этим глава государства предпринял попытку уговорить союзников на внесение изменений в коммюнике.

Украинский президент пытался убедить членов НАТО «в последнюю минуту». Он пожаловался на то, что определенные формулировки в документе были написаны без обсуждения с Киевом. Зеленский также призвал членов НАТО выразить Украине уважение, которое она, по его словам, заслужила.

Похоже, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, — констатировал Зеленский.

Источники Politico добавили, что заявления политика вызвали возмущение в рядах западных дипломатов. Они уверены, что украинский президент заходит слишком далеко в своих высказываниях.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может принести пользу в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что западные правительства тем временем ведут себя «беспрецедентно и абсурдно», избегая четких формулировок по членству страны. По его словам, государства — участницы НАТО проявляют таким образом слабость.

Саммит НАТО в текущем году проходит в Вильнюсе 11–12 июля.