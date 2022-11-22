Guardian: Лондон позорно нарушил данное Киеву обещание Guardian: Лондон позорно нарушил данное Киеву обещание помочь беженцам с Украины

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Великобритании позорно нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам. Сейчас власти страны устранились от решения проблемы людей, бежавших за помощью в Европу, сообщает Guardian.

Правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтерам. Теперь система находится под угрозой краха, — подчеркнул автор публикации Кир Джайлз.

Он назвал большой ошибкой тот факт, что государственную программу «Дома для Украины» рассчитывали только на полгода. В настоящее время беженцы, у которых заканчивается отведенный период, «оказываются на краю пропасти», поскольку поддержка Британии «может внезапно прекратиться», считает журналист. Чиновники уже предлагают украинским беженцам, оказавшимся в такой ситуации, искать новое жилье самостоятельно. Из-за местной бюрократии и проблем с получением обещанной помощи многие украинцы возвращаются на родину, уточнил автор.

Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании, — написал Джайлз.

Ранее стало известно, что болгарские владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев. Это произошло после того, как с 15 ноября из госпрограммы по поддержке беженцев исключили питание. Теперь украинцев стали размещать на государственных и муниципальных базах отдыха.