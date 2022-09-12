Guardian: Британия из-за Лиз Трасс рискует «остаться на обочине»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Новый премьер-министр Лиз Трасс может привести Великобританию к тому, что страна останется «на обочине», заявил обозреватель Саймон Тисдалл. В статье, опубликованной The Guardian, он отметил, за время работы в МИД Трасс лишь неумело обострила отношения Лондона с крупными державами.

Автор публикации напомнил, что покойная королева Елизавета II умела приспосабливаться к новым временам.

Может ли премьер-министр Лиз проявить такую ​​же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине, — написал он.

Тисдалл считает, что после смерти Елизаветы II влияние Лондона в мире будет ослаблено. И это при том, что над страной после Brexit уже посмеиваются и союзники, и противники.

Теперь вопрос для наблюдающего за Британией мира заключается в том, откажется ли Трасс от своей риторики «мы против них», обуздает свои тэтчеровские предрассудки и еврофобию и восстановит международные мосты, по которым израненная, полузадушенная «нация устремлений» сможет выбраться в безопасное место, — указал журналист.

Он назвал «не внушающим оптимизма» послужной список нового британского премьер-министра в вопросе решения разногласий и налаживания отношений.

Ранее стало известно, что Великобритания рискует оказаться посмешищем из-за того, что Лиз Трасс может не справиться с кризисами, которые переживает страна, считает обозреватель Bloomberg Макс Хастингс. По его мнению, политик показала свою завышенную самооценку, а также непрофессионализм на посту министра иностранных дел.