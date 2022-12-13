GT: Запад никогда не рассматривал Россию партнером по диалогу

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Издание Global Times сообщило, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях говорит о лицемерном отношении коллективного Запада к России. Речь идет о заявлении политика о том, что Минские соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы вооружиться.

Также Меркель выразила сомнение, что на тот момент страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько сейчас они делают для Украины. Издание отметило, что признание Меркель о сомнительности Минских соглашений продемонстрировало несоблюдение договорных обязательств некоторыми западными странами, в особенности США.

Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу. <...> Они могут очень легко отказаться от своих слов, — аргументирует автор статьи.

Как отмечается в материале, США и их союзники намеревались втянуть Москву в конфликт с Киевом и урегулирование кризиса никогда не отвечало их интересам. Россия же для многих партнеров Вашингтона оставалась потенциальным врагом с момента распада СССР из-за ее военной мощи и политической системы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции. По словам Пескова, участники переговорного процесса по Минским соглашениям игнорировали слова президента России Владимира Путина и других представителей российской стороны.