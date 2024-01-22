«Грызут кончики пальцев»: в ВСУ пожаловались на нашествие крыс CNN: окопы ВСУ кишат крысами и мышами

Фото: Dieter Mahlke/imagebroker/Global Look Press

Окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) кишат крысами и мышами, сообщило американское издание CNN. По словам украинского военнослужащего с позывным Кира, грызуны не дают солдатам спать — забираются под одежду и грызут кончики пальцев. В землянке, отметила женщина, с четырьмя солдатами обитало около 1000 мышей.

Вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев. Удается поспать два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет, — пожаловалась Кира.

3 декабря сообщалось, что украинские военные привозят на линию соприкосновения котов, чтобы те охотились за грызунами. Военнослужащие уже пытались справиться с мышиной угрозой с помощью липких ловушек, но безрезультатно. Прошлые попытки решить проблему с помощью котов так же не приводили к успеху, так как животным быстро надоедала охота. Не помогли от вредителей и ультразвуковые отпугиватели — грызуны получили контузию и теперь почти не восприимчивы к звукам.

По данным российских и иностранных изданий, с проблемой грызунов сталкиваются и военнослужащие России. В конце октября американский журнал Business Insider сообщил, что с наступлением холодов в окопы ВС РФ перебралось большое количество мышей внушительных размеров, которые грызут даже ботинки и сигареты.