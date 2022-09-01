Грязные трюки: политолог о борьбе правительства Финляндии с энергокризисом Политолог Бекман: грязные трюки правительства Финляндии в борьбе с кризисом вызовут бунты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Финляндии предлагают снизить НДС, а также ввести дополнительные льготы для граждан которые смогут претендовать на пониженную стоимость электроэнергии, однако все эти меры «как мертвому припарка», убежден финский политолог Йохан Бекман. В беседе с «ПолитЭкспертом» он заявил, что грязные трюки правительства вызовут народный бунт.

Для обычных семейств что это такое? Семья может получить до трех тысяч евро за всю зиму. Это абсурд. НДС будет только 10%, ну и что? Для тех, у кого нет денег, без разницы 4500 или 3000 евро будет в счете. Пока решений нет, — отметил эксперт.

По словам Бекмана, если власти страны введут пониженный налог, то народ будет требовать других льгот. Граждане уже получили письмо, в котором их проинформировали об удорожании жизни, что может привести к волнениям в обществе, заключил политолог.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила о том, что энергетический кризис уже привел к тому, что страна стала жить в условиях «военной экономики». Она отметила, что нынешняя ситуация имеет беспрецедентный характер, поэтому для ее решения необходимо искать исключительные меры. В качестве одной из них политик назвала установление потолка цен на электричество.