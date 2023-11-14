Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов, сообщило украинское издание «Страна.ua». В связи с аварией временно приостановлено движение электрички между станциями «Почайна» и «Святошино».

Восстановительные работы могут продлиться до 11:00 мск. Как ожидается, после этого движение по кольцевой будет возобновлено.

11 ноября 19 выгонов грузового поезда сошли с рельсов под Рязанью. Это произошло около 7 часов утра на перегоне Рыбное — Блокпост. Причиной ЧП могло стать вмешательство в работу железнодорожного транспорта посторонних лиц, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Помощник машиниста поезда получил незначительные травмы, на место выезжала бригада медиков. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями. СМИ со ссылкой на источники писали, что перед сходом поезда с рельсов местные жители слышали громкий хлопок в районе станции Дягилево в Московском районе.

13 ноября в Екатеринбурге электричка «Ласточка» протаранила легковой автомобиль. Водитель машины, выехавший на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, в результате аварии получил травмы, его доставили в больницу. Уральская транспортная прокуратура опубликовала видео с кадрами, на которых видно момент ДТП.