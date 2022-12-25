Грузовое судно взорвалось у берегов Турции в Черном море

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На грузовом корабле, пришвартованном у берегов Турции в Черном море, прогремел взрыв, сообщает Al-Hadath. По информации телеканала, 16 членов экипажа спаслись, они были госпитализированы. Капитан сухогруза числится в списке пропавших без вести.

В источнике уточнили, что сухогруз шел под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа.

Большую часть команды судна составляли египтяне. На корабле также присутствовали албанцы, грузины и украинцы.

Минобороны 14 апреля сообщило о затоплении флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» во время буксировки. Это произошло после получения значительных повреждений из-за детонации боезапаса и шторма.

Российское военное ведомство сообщило, что один военнослужащий погиб в ходе тушения пожара на крейсере, еще 27 человек пропали без вести. Остальных 396 членов экипажа эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставили в Севастополь.