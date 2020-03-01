https://static.news.ru/photo/b7493e9c-5bfa-11ea-abcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Северной Македонии обнаружили недалеко от границы с Грецией грузовик с мигрантами из стран Африки и Ближнего Востока.

В транспортном средстве было 78 человек, рассказали в местном МВД. Инцидент произошёл в посёлке Чешми-Штип. Грузовик не остановился по требованию.

В настоящий момент водитель и его сменщик задержаны, ведётся расследование, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что большое число мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.