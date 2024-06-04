Грузию потрясли сильные подземные толчки Сейсмологи: землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у города Они в Грузии

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Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано около города Они в крае Рача на севере Грузии, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки ощутили даже жители Тбилиси.

Эпицентр землетрясения находился у села Ири, уточнили специалисты. Очаг залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших гражданах сообщений не было.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) объявил, что у берегов королевства Тонга было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Сейсмическая активность произошла в 20:47 по времени UTC (23:47 мск). Очаг залегал на глубине 140 километров. Инцидент произошел в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек.

До этого специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили о трех неощутимых подземных толчках, зафиксированных в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в диспетчерские службы муниципальных районов от жителей Камчатки не поступали.

Кроме того, утром 10 мая стало известно, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло в городе Ессентуки. По словам главы курорта Владимира Крутникова, разрушений не было зафиксировано. Все службы города работали в обычном режиме.