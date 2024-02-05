Грузия ждет от Украины информации по делу о попытке провоза взрывчатки в РФ СГБ Грузии запросила у Украины данные о попытке провоза взрывчатки в Россию

Фото: ssg.gov.ge

Служба государственной безопасности Грузии предоставила информацию о попытке провоза взрывчатых веществ с Украины в Россию и ждет ответа на этот счет от украинских властей, заявил директор контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе. В Тбилиси после ответа Киева надеются прояснить обстоятельства произошедшего, сказал он в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Мы предоставили украинской стороне информацию в связи с конкретным фактом. Мы им предоставили еще больше деталей и ожидаем от них соответствующей информации, которая пойдет на пользу следствию и подтвердит определенные детали, — отметил Мгеладзе.

Ранее грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты как в России, так и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

Сенатор Андрей Климов заявил, что граждане Грузии на Украине неоднократно были замечены в антироссийской деятельности. По его мнению, правоохранительным органам Грузии следует обратить на это внимание, учитывая перехват грузовика со взрывчаткой.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также считает, что предотвратить террористическую угрозу со стороны Украины — это главная задача российских ведомств и министерств. Он считает необходимым активизировать взаимодействие российских и грузинских силовиков на границе.