Грузия ввела запрет на экспорт и транзит вывезенных из ЕС авто в Россию

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Правительство Грузии запретило экспорт, реэкспорт и транзит в Россию машин, ввезенных из Европейского союза, рассказали в пресс-службе службы доходов Минфина республики. Ограничения начинают действие с 26 сентября, передает ТАСС.

Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы, — рассказали в пресс-службе.

Запрет касается машин с объемом двигателя более 1,9 куб.м. Кроме того, речь идет о гибридных автомобилях и электромобилях. Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против России, добавили в ведомстве.

Ранее автоэксперт, бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков заявил, что Армения, Киргизия и Казахстан могут стать альтернативными маршрутами поставок машин в Россию после введения запрета на экспорт автомобилей со стороны властей Грузии. По его словам, новым каналом поставок машин также могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Он также отметил, что решение правительства Грузии о запрете экспорта машин может привести к росту расходов на логистику и повышению цен на автомобили. Однако это не остановит россиян от покупки иномарок, считает эксперт.