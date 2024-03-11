Грузия разозлилась на Украину из-за своего же экс-чиновника Тбилиси раскритиковал Киев за прием на госслужбу осужденного в Грузии чиновника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тбилиси выражает озабоченность недружественными действиями украинских властей, говорится в заявлении кабинета министров Грузии. Власти, в частности, возмутились, что Киев нанял на госслужбу осужденного грузинского чиновника, а также выслал из страны посла этой страны.

Как сказано в публикации, эти шаги «грубо противоречат традиционной дружбе между двумя народами». Грузинские власти напомнили, что последние несколько лет поддерживали территориальную целостность Украины и осуждали СВО.

Заявление появилось после того, как бывший глава Министерства юстиции страны Зураб Адеишвили «засветился» в составе украинской делегации на встречах высокого уровня в Германии и Бельгии. В Грузии напомнили, что Адеишвили в своей стране заочно осужден по ряду уголовных дел.

Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга, — отреагировали в кабмине.

В феврале грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты как в России, так и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

При этом посольство Украины в Тбилиси заявило о готовности вместе с Грузией участвовать в расследовании дела по провозу взрывчатки в Россию, а также намерено проверить причастность украинского гражданина к этому делу. В Киеве убеждены, что в этой истории есть «реальный организатор», личность которого будет необходимо установить.