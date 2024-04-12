Грузия оценила возможность дискуссий по закону об иноагентах Кобахидзе: Грузия готова к дискуссии с партнерами по поводу закона об иноагентах

Фото: gov.ge

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем

Правительство Грузии готово обсуждать закон «О прозрачности иностранного влияния» с западными партнерами, заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что проект целиком соответствует правовым принципам. Трансляцию вел Первый канал страны.

Закон «О прозрачности [иностранного влияния]» полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести эту дискуссию с нашими европейскими, американскими или местными партнерами, — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер добавил, что за последние годы в Грузии сложилась практика незаконного финансирования из-за границы организаций, замеченных в попытках свергнуть правительство. По словам Кобахидзе, такие компании не публикуют отчетов о своих доходах.

При этом Шольц понадеялся, что Грузия все же не примет закон об иноагентах, поскольку «такие законы не нужны». Он обратил внимание, что в Европейском Союзе аналогичных нет.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия потребовала от Грузии отозвать законопроект об иноагентах, рассматриваемый парламентом страны. По словам представителя ЕК, он противоречит обязательствам для вступления в Евросоюз, взятым на себя Тбилиси. Еврокомиссия также намерена оценить последствия возможного принятия проекта и то, как он отразится на евроинтеграции Грузии. Против законопроекта выступила и президент государства Саломе Зурабишвили.