Грузия начала подготовку к ядерной войне Грузия начала готовиться к возможному применению ядерного оружия в регионе

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Григол Лилуашвили

Правительство Грузии начало подготовку к возможному применению ядерного оружия в регионе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Службы государственной безопасности республики Григола Лилуашвили. По его словам, специалисты уже разработали особый план на случай атаки с применением таких вооружений.

Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику, — уточнил глава СГБ.

По словам Лилуашвили, новый план правительства включает в себя несколько сценариев, которым должны следовать различные ведомства в случае ядерной войны. Минздраву Грузии было поручено составить список медикаментов, которые будут распределяться среди населения, а также определить алгоритм оказания скорой медицинской помощи пострадавшим. Глава СГБ подчеркнул, что работа над стратегией будет частично основываться на опыте, полученном Грузией во время пандемии коронавирусной инфекции.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович ранее смоделировал ядерную войну между США и Россией. По его словам, Вашингтон может решиться на ядерный удар в случае эскалации конфликта с Москвой. Для первой атаки на Москву могут использоваться ракеты «Трайдент», которые размещаются на подводных лодках. При этом Стефанович подчеркнул, что первый удар будет ограниченным.