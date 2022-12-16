Грузинский политолог раскрыл причины проблем со здоровьем у Саакашвили Политолог Капанадзе: проблемы со здоровьем у Саакашвили кроются в его раздражительности

Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Михаил Саакашвили

Грузинский политолог Васо Капанадзе рассказал NEWS.ru, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили давно болен и отличается чрезвычайной вспыльчивостью и раздражительностью, а также подвержен частым переменам настроения. По его словам, Саакашвили старается добиться перевода на лечение в европейскую клинику из-за ухудшившегося состояния, однако его сторонники не могут собрать даже несколько тысяч человек, чтоб провести соответствующую акцию.

На самом деле бывший президент Грузии [Михаил Саакашвили] давно болен — его временами характеризует чрезвычайная вспыльчивость и раздражительность, частая перемена настроения, недальновидность, высокомерие, русофобия, — заявил Капанадзе.

Ранее врачи Саакашвили рассказали, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время Саакашвили сильно похудел, потеряв 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Текущее же лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили. В случае если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.