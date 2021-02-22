Грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

https://static.news.ru/photo/eac9b134-753a-11eb-bf6a-96000091f725_660.jpg Ираклий Гарибашвили Фото: Irakli Garibashvili/facebook.com

Грузинский парламент выразил 22 февраля доверие новому правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.

В состав кабмина вошли два новых министра — регионального развития Ираклий Карселадзе и обороны Джуаншер Бурчуладзе.

89 — за, двое — против. Парламент выразил доверие правительству Грузии, — цитирует ТАСС спикера Арчила Талаквадзе.

Ранее правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру действующего министра обороны страны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра.

Кандидатура Гарибашвили была предложена после того, как премьер страны Георгий Гахария объявил об уходе в отставку из-за споров об аресте оппозиционера Ники Мелии. Гахария считает, что подобные действия неприемлемы, а заключение представителя оппозиции под стражу только ухудшит политическую ситуацию в стране.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушёл в отставку, сославшись на разногласия со своей командой по теме Ники Мелии — председателя партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Он занимал свой пост с 9 сентября 2019 года. А ранее был министром внутренних дел и вице-премьером страны — в 2017–2019 годах, писал NEWS.ru.