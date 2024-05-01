Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах

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Драка грузинских депутатов произошла 1 мая в парламенте страны перед пленарным заседанием, где должно состояться рассмотрение проекта закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию вела в Facebook (деятельность в РФ запрещена) оппозиционный парламентарий Саломе Самадашвили. По словам оппозиционного депутата Теоны Акубардии, один из представителей «Грузинской мечты» начал бросаться в женщин со стороны оппозиции книгами и бутылками.

Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех, — заявила Самадашвили.

Это уже не первая потасовка парламентариев из-за законопроекта об иностранных агентах. 15 апреля обсуждение документа в парламенте страны также вылилось в драку. На опубликованной в Сети трансляции можно было увидеть, как лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Затем к драке присоединились другие политики.

1 мая замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что в Тбилиси во время акции протеста у парламента республики задержали 63 человека. Он уточнил, что граждан задержали за мелкое хулиганство и неподчинение стражам порядка.