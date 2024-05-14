Грузинские депутаты подрались в прямом эфире Депутаты подрались в парламенте Грузии из-за законопроекта об иноагентах

Фото: Александр Имедашвили/Global Look Press

Парламент Грузии

Грузинские депутаты подрались в парламенте в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, трансляцию вели местные телеканалы, сообщает Sputnik Грузия. Инцидент произошел на пленарном заседании, где законодатели должны были проголосовать в третьем, окончательном чтении по инициативе.

Прения перешли в крики, а затем переросли в массовую драку: стычка произошла между депутатами из оппозиционных партий и парламентским большинством. Из-за инцидента спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв, позже слушания продолжились. Информации о возможных пострадавших нет.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что члены парламента Грузии примут закон об иноагентах в заключительном чтении на заседании 14 мая. На пресс-конференции он добавил, что парламент страны продолжит действовать в интересах большинства населения.

Законопроект об иноагентах вызвал в Грузии резонанс и спровоцировал массовые протесты. Они вспыхнули с новой силой вечером 12 мая. В центре города собрались граждане. Часть из протестующих не стала расходиться и провела ночь на проспекте Руставели, где находится здание парламента. МВД Грузии сообщило о 20 задержанных в ходе протестных акций, среди них один гражданин России и двое американцев.