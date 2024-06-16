Грузинская партия обратилась к Путину с просьбой Грузинская партия попросила Путина полностью отменить визовый режим

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» на съезде 15 июня призвала президента РФ Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Политсила также попросила освободить граждан республики, нарушивших срок пребывания на территории России, и ослабить правила трудоустройства для грузин, передает Sputnik Грузия.

Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений, — отметил международный секретарь партии Мамука Пипия.

Ранее грузинский телеканал Mtavari сообщил, что правительства России и Грузии начали активную работу по восстановлению дипломатических отношений, которые были разорваны 16 лет назад, в сентябре 2008 года. Портал также утверждал, что в настоящее время стороны договариваются об открытии посольства в Москве, в которое уже проводится набор сотрудников.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что информация о возобновлении дипломатических отношений с Грузией представляет собой лишь разного рода утки. В ведомстве также отметили, что подобные слухи тиражируют различные грузинские оппозиционные ресурсы.