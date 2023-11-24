Грузин-библиофилов арестовали за кражу редких книг Пушкина во Франции Троих граждан Грузии подозревают в кражах книг Пушкина из библиотек во Франции

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Трое граждан Грузии были задержаны, а затем отправлены под арест во Франции по подозрению в краже из библиотек редких книг с произведениями Александра Пушкина, сообщает Le Journal du Dimanch. Предполагается, что они являются членами крупной преступной группировки, которая совершает кражи редких изданий книг русских классиков по всей Европе.

Речь идет о двух женщинах в возрасте 24 и 26 лет и 44-летнем мужчине. По версии следствия, первую кражу книг Пушкина они совершили еще в июле в одной из библиотек Лиона. Подозреваемые получили эти книги как читатели, а вернули подделки, что и было обнаружено сотрудниками библиотеки.

В октябре злоумышленники взломали библиотеку Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) и украли оттуда около 10 книг. Это эпизод помог французским полицейским выйти на след похитителей.

Еще один предполагаемый участник банды был задержан в начале ноября в Бельгии по запросу Властей Литвы. Он подозревается в краже раритетных изданий Пушкина, Лермонтова и Гоголя из библиотеки Вильнюсского университета.

Ранее сообщалось, что в Великобритании из хранилища Королевской оружейной палаты украли бронзовую гладкоствольную пушку XIX века. Руководство музея предположило, что мотивом злоумышленников была не историческая ценность орудия, возможность сдать его в металлолом.