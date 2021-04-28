Россиян заподозрили в организации взрывов в Болгарии

https://static.news.ru/photo/187fc780-a80d-11eb-9a23-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Силовики в Болгарии подозревают группу из шести россиян в организации взрывов на оружейных заводах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного прокурора республики Сийки Миляевой.

Уточняется, что четыре взрыва произошли в период с 2011 по 2020 год. На заводах хранилось оружие, принадлежащее болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. Оно должно было быть отправлено в Грузию и на Украину.

На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трёх болгарских граждан и взрывами в других странах, — говорится в сообщении.

Миляева заявила, что шесть российских граждан находились в Болгарии в дни, близкие к дате взрывов, а также к попытке покушения на Эмилияна Гебрева. В прокуратуре страны утверждают, что покушение на торговца оружием произошло в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в январе прошлого года указывала, что после заявлений болгарской стороны следует действовать по линии правоохранительных органов, поскольку речь идёт об уголовном деле. При этом дипломат отмечала, что у следствия существует слабая и расплывчатая доказательная база и все обвинения можно рассматривать в качестве элемента антироссийской кампании.

Гебрев является владельцем компании ЕМКО. Он признал хранение боеприпасов на складе в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошёл взрыв. Его компания отправляла оружие на Украину в 2014–2015 годах, когда в Донбассе шли активные боевые действия.