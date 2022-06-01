Группу истребителей НАТО заметили в районе острова Змеиный

Фото US. Navy

Группа истребителей НАТО была замечена над западной частью Чёрного моря в районе острова Змеиный, который в настоящее время контролируется российскими войсками. Самолёты прилетали со стороны Румынии, сообщает портал avia.pro.

Истребители выполняли полёты примерно в 50 километрах к юго-западу от острова. По сведениям портала, это были британские Eurofighter Typhoon. Кроме того, в районе острова могли летать и американские F-35, но подтвердить это нельзя из-за отключённых транспондеров. Истребители сопровождали самолёты-заправщики.

Цель полётов самолётов НАТО неизвестна. Однако это может быть связано с планируемой ВСУ атакой на остров Змеиный, предполагает портал.

Ранее в Минобороны России рассказали, что разведывательные самолёты НАТО круглосуточно ведут дежурство в воздушном пространстве Польши и передают полученную информацию руководству украинских войск.

Глава Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, отметил изменение активности авиации НАТО у границ региона. По его словам, в начале спецоперации на Украине она была достаточно большой, а затем стала ниже обычного.