Группа ВСУ сдалась в плен на Марьинском направлении Военкор Татарский: российские военные взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении

Фото: dan-news.info

Военкор Владлен Татарский написал в своем Telegram-канале, что российские войска установили контроль над опорным пунктом ВСУ на Марьинском направлении. Он отметил, что после захвата укрепрайона группа солдат украинской армии сдалась в плен. В Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили.

Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа ВСУшников, которые оказались мобилизованными из Херсона, — сказано в сообщении.

Военнопленные заявили, что солдат стали в экстренном порядке отправлять из Херсона на линию боевого соприкосновения после того, как ВСУ установили контроль над городом. Военные должны были доказать свою преданность Киеву.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Вячеслав Андреев рассказал, что боевики украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расстреливали мирных жителей и их дома из танка в Мариуполе. Военнослужащий добавил, что лично видел, как боевики обстреливали из танка этажи дома, а затем пускали слух, что это сделали солдаты российской армии. По его словам, украинских военных обучали инструкторы из стран НАТО.