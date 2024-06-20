Группа наемников ликвидирована в ДНР: новости СВО на вечер 20 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группа иностранных наемников ВСУ в составе около шести человек ликвидирована в Красногоровке в ДНР. Наряду с личным составом уничтожено и несколько единиц техники.

Он добавил, что украинские командиры помнят, для чего сюда присылают наемников, их стараются использовать максимально эффективно. В один из таких удобных моментов иностранцев и накрыли авиабомбами, сообщил Кимаковский.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 июня, читайте в материале NEWS.ru.

МО России сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины

Российские силы нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Атаке подверглись предприятия, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Применялось при этом высокоточное оружие и беспилотники. По данным ведомства, все цели были поражены. Удары нанесены в ответ на попытки Киева атаковать российские энергетические объекты, уточнили в пресс-службе МО.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 «HIMARS» производства США, 155-мм гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Украине сообщили о серьезном повреждении теплоэлектростанции

Украинский энергетический холдинг «ДТЭК» сообщил о серьезном повреждении оборудования на одной из своих тепловых электростанций. На месте проводятся восстановительные работы, уточнили в компании.

Кроме того, украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях вследствие прилетов по объектам энергоинфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Также урон получило оборудование в подконтрольной ВСУ части ДНР.

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press Пострадавшая ТЭЦ внутри

Советник Пушилина получил ранение при сбросе ВСУ боеприпаса под Донецком

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что получил ранение под Донецком. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произошло в районе поселка Еленовка из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

Он уточнил, что вместе с ним в момент атаки находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил множественные ранения, однако с ним все хорошо. Советник Пушилина считает, что их спасло наличие радиоэлектронного ружья, из-за этого украинский снаряд приземлился в 10–15 метрах.

МО России сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины

Бойцы батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) блокировали отход служащих войск территориальной обороны Украины в 2022 году, и, вероятно, делают это сейчас в отношении насильно мобилизованных на фронт, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. При этом он отметил, что свои заградотряды «азовцы» называют «мотивационными войсками».

В качестве примера военкор привел интервью одного из военнослужащих батальона о том, как его подразделение расположилось позади отрядов сил ТРО. В их задачу входило предотвращение отступления бойцов теробороны. Поддубный отметил, что существует множество подтверждений того, «чем заканчивается подобная „мотивация“ для украинских хлопцев». При этом в США явно не нашли каких-либо свидетельств нарушения прав человека со стороны «Азова», когда снимали запрет на поставку вооружений данному формированию, подчеркнул военкор.

Фото: МО Украины

Военэксперт призвал бизнес принять участие в борьбе с дронами

Российский бизнес может включиться в борьбу с беспилотниками, проспонсировав ее, заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сейчас нужно защитить от дронов важные предприятия страны, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтебазы.

Военэксперт также предложил бизнесу выделить допсредства на организацию службы по борьбе с беспилотниками, по аналогии с частными охранными предприятиями (ЧОП). По его словам, работа в направлении защиты важных объектов уже началась.

Эксперт Литовкин: Южная Корея может передать Украине танки К2 и бронемашины

Южная Корея может поставить Украине танки К2 и бронетранспортеры, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что у республики достаточно много хорошего оружия. В то же время он не исключил, что танки не попадут в список поставок из-за очень высокой стоимости производства.

По его мнению, танки К2 являются одними из лучших в мире. Эксперт уточнил, что они имеют автомат заряжания, могут стрелять через ствол противотанковыми управляемыми реактивными снарядами и предназначены для работы в горах. Но, как отметил Литовкин, если эти танки в зоне спецоперации начнут жечь, это будет ударом по авторитету Южной Кореи.

Фото: IMAGO/Katarzyna Naworska/Global Look Press Танк K2

Южную Корею предупредили о жестком ответе на поставки оружия ВСУ

Южную Корею ждет жесткий ответ в случае поставок оружия Вооруженным силам Украины, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что заявления Сеула являются элементарным шантажом.

По его словам, КНДР никогда не требовала ничего от Южной Кореи кроме гарантий безопасности развития и существования государства. Тем временем Сеул, как уточнил сенатор, постоянно угрожает Пхеньяну, пугает американскими базами, расположенными на территории государства, и всевозможными санкциями.

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