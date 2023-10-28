Группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в плен ВС России под Купянском

Фото: МО Украины

Солдаты 54-й бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении, рассказал РИА Новости один из военнослужащих ЗВО. По его словам, всего сдались шесть человек, из них двое ранены.

Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены, — уточнил боец.

Пленные сообщили, что добровольно сдались и сложили оружие после того, как российские подразделения обнаружили их местоположение. Один из украинских солдат отметил, что выбрал плен, так как хочет жить.

Ранее боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен, сообщил, что Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, военнослужащие уезжают по семейным обстоятельствам, но не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог. В российский плен он попал во время боев на Запорожском направлении.

Кроме того, российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» приняло на службу добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих. Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после принятия присяги бойцы отправятся на фронт.