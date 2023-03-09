Женщинам в Берлине разрешили купаться топлес

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В Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией. Также отмечается, что без верха женщины смогут плавать в общественных бассейнах Берлина наравне с мужчинами.

Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью, — указано в сообщении.

Ранее сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Илья Ломакин заявил, что дисбаланс в вопросах гендерного равенства в общественном мнении не только сохранился, но и укрепился к 2023 году. По его словам, это особенно заметно среди молодежи.

Он отметил, что в вопросах дома и семьи молодое поколение впервые с нулевых годов показывает более консервативные результаты, нежели поколение тех, кому за 60 лет. Эксперт объяснил это современными политическими веяниями и отсутствием «значимого жизненного опыта».

Хотя каждый второй россиянин по-прежнему считает, что мужчины и женщины одинаково хороши на позиции руководителей, к 2023 году влияние мужчин в этой категории заметно усилились, что, по мнению Ломакина, говорит об укоренении патриархата.