Грудной ребёнок умер от коронавируса в Чехии

https://static.news.ru/photo/a78b202a-a9e1-11eb-bbf7-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Чехии от коронавируса умерла девочка младше одного года. Об этом сообщил директор медицинской информации Ладислав Душек.

Ребёнок умер в больнице города Трутнов на северо-востоке страны.

Девочке было менее одного года. В связи с возрастом умершей этот случай будет детально изучен, других подробностей сообщить пока не могу, — цитирует Душека РИА Новости.

По словам специалиста. за время пандемии COVID-19 в Чехии от данного заболевания умерли трое детей возрастом до 14 лет — две девочки и один мальчик. Причём одна девочка уже родилась мёртвой.

Кроме того, зафиксированы четыре смерти пациентов в возрасте от 15 до 24 лет — три мальчика и одна девочка.

В настоящее время в Чехии насчитывается 52 052 человека, больных коронавирусом, из них госпитализированы 2782. Всего за время пандемии в стране заразились 1,54 млн человек, умерли 29 267.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В страну уже доставлена первая партия препарата.