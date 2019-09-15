https://static.news.ru/photo/e5f672bc-d7e0-11e9-bc87-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Диана Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

Глава издательства Conde Nast в Великобритании Николас Колридж готовит к публикации мемуары «Глянцевые годы» (The Glossy Years), посвящённые принцессе Диане. В книге журналист вспомнил реакцию 14-летнего принца Уильяма на появление фотографий груди его матери в таблоидах.

Папарацци смогли запечатлеть принцессу топлесс на отдыхе в Испании в 1996 году. Колридж рассказал, что Диана навещала его в Vogue House сразу после скандала. Она сообщила, что Уильям позвонил ей из Итона и пожаловался, что одноклассники дразнят его.

Причиной нападок сверстников на молодого принца стал маленький размер груди Дианы. Принцесса призналась, что сын был очень расстроен. При этом она попросила Колриджа ответить, действительно ли это так.

Журналист покраснел, но заверил Диану, что её грудь идеальна. Он попросил принцессу не беспокоится, передаёт Daily Mail .

Ранее News.ru писал, что принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. С 1981 по 1996 год она была женой наследника британского престола принца Уэльского Чарльза.