«Громадные потери»: эксперт о выводе из строя четырех боевых бригад Украины Военный эксперт Матвийчук заявил о выведении из строя четырех боевых бригад ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Наступление украинских военных полностью провалилось в результате боестолкновения с Вооруженными силами России, ДНР и ЛНР, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, союзные силы вывели из строя четыре полноценные бригады ВСУ, что является громадными потерями.

Тут надо понимать, что украинское наступление практически полностью провалилось. <...> Потери у них громадные. Они потеряли только по официальным данным около двух тысяч человек, а это между прочим полнокровная боевая бригада. В тоже время, если брать с учетом санитарных потерь, по статистике, на одного убитого приходится двое-трое раненых, то тут уже четыре полноценные боевые бригады выведены из строя, — поделился аналитик.

При этом он подчеркнул, что у бойцов ВСУ есть один тактический успех в виде занятия опорника с оперативной глубиной в 1,5 км. Тем не менее Матвийчук уверен, что это «полный пшик», и в данный момент «Зеленский пожинает именно то, чего добивался».

Утром 6 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в течение суток ВС РФ ликвидировали 12 танков, 19 бронированных машин и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты были более 210 украинских военнослужащих. Кроме этого ВКС России уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ в районе села Карповка Днепропетровской области. По словам Конашенкова, горючее предназначалось для украинских военных, действующих на Николаево-Криворожском направлении.