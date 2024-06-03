Гробы у Эйфелевой башни: французы поняли, что Украина им не нужна

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Париже чуть было не появилась новая туристическая достопримечательность. Во всяком случае, толпы туристов, традиционно собирающиеся у подножья Эйфелевой башни, были поражены неожиданной картинкой — видом пяти гробов, покрытых французскими флагами и увенчанных плакатом: «Французские солдаты, погибшие на Украине». Понятно, что власти не оценили всю глубину инсталляции, которую можно было бы отнести к современному искусству. Гробы были разобраны, а затем было заявлено о задержании трех злоумышленников, которых обвинили в «непредумышленном насилии».

Гробы против рейтинга Макрона

Задержанные оказались удивительным интернационалом: болгарин, немец и украинец. К сожалению для властей Франции, ни балалайки, ни портретов Путина, ни других видимых и бесспорных следов российской причастности обнаружено не было. Но это пока. Отсутствие доказательств не мешает постоянно обвинять Москву в попытках дискредитировать будущие Олимпийские игры в Париже. А тут, можно сказать, покусились на святое — попытки Эммануэля Макрона застолбить за собой место лидера объединенной Европы.

Правда, методы, с помощью которых он стремится самоутвердиться, все чаще вызывают нарекания в его стране. Неудивительно, что буквально накануне выборов в Европарламент, по данным соцопросов, коалиция Макрона почти в два раза уступает правым во главе с Марин Ле Пен. Видимо, все потуги изображать на международной арене сильного и решительного лидера не встречают отклика в душах сограждан. Недаром в телевизионных шоу актеры изображают президента в мундире времен Наполеона, но скачущим на палочке верхом.

Амбиции не по весу

Между тем именно Макрон открыл очередное «окно Овертона», подняв вопрос о возможности ввода на Украину французского воинского контингента. Новый воитель собирался защищать от нас Одессу. А заодно намекнул, что французские ядерные силы могли бы распространить свои гарантии сдерживания на другие европейские страны. Вот только вся французская сухопутная армия насчитывает чуть больше ста тысяч штыков. Даже с учетом тех контингентов, что страна вынуждена выводить по требованию властей ряда африканских государств.

Естественно, что месье Дюпону, среднестатистическому французу, далекая Украина абсолютно до фонаря. Как бы Макрон ни педалировал вопрос национальной гордости великой державы, призванной защищать некие идеалы во всем мире. Достаточно изучить отклики читателей солидных Le Monde и Lе Figaro на демонстрируемые президентом великодержавные амбиции. Ему напоминают, что по-настоящему великая держава не будет постоянно тащиться в американском кильватере, а ссора с ядерной Россией может привести к уничтожению Европы.

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Эммануэль Макрон

Качели Макрона

Поэтому Макрон и действует в стиле «шаг вперед — два шага назад». И не успел Киев раскрыть объятья навстречу французским инструкторам, призванным готовить украинское «мясо» прямо на месте, как французское Минобороны поспешило заверить, что окончательное решение на сей счет еще не принято. Хотя мы-то знаем, что французы с шевронами Иностранного легиона давно присутствуют на Украине — это секрет Полишинеля.

И в ходе недавнего удара наших гиперзвуковых и крылатых ракет по полигону на Западной Украине, как предполагают, погибли и французские военные специалисты наряду с поляками, бельгийцами и голландцами. Потому на каком-то этапе маскировать их гибель на украинском черноземе несчастным случаем в Альпах или перевернутым каяком уже станет невозможно. Тогда придется отпевать реально погибших солдат, лежащих в настоящих, а не символических гробах.

Правда, у Макрона еще остается надежда просто примкнуть к неформальным многосторонним консультациям вокруг перспектив украинского урегулирования. О них, например, сообщает бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, признанный у нас экстремистом и террористом. И таким образом подтвердить весомый статус своей страны. А пока инсталляции типа той, что была на днях у Эйфелевой башни, будут только множиться.

Читайте также:

В Европе начали признавать независимость Палестины: что будет с Израилем?

Иран между войной, миром и революцией: что будет после смерти Раиси

В Минобороны начался генералопад: почему зачистку начали уже сейчас

Почему надо брать Одессу как можно быстрее: мы должны защитить наш флот