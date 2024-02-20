Гробовщики подарили постояльцам дома престарелых мрачные валентинки Британское похоронное бюро отправило валентинки постояльцам дома престарелых

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Британское похоронное бюро T.H. Sanders & Sons отправило постояльцам дома престарелых в деревне Лейлхэм открытки ко Дню святого Валентина, сообщает издание The Sun. По его данным, поступок сотрудников агентства вызвал крайнее недовольство у родственников пожилых британцев. При этом критике также подверглось и руководство дома престарелых, так как оно разрешило похоронному бюро раздать валентинки.

Инцидент произошел в доме престарелых деревни Лейлхэм, расположенной неподалеку от города Стейнс в графстве Суррей. Постояльцам дома престарелых раздали открытки в форме надгробия, на котором изображено сердце. Внутри открытки пожилых британцев ждало послание от ее авторов.

Отправлено с любовью от похоронного бюро T.H. Sanders & Sons, — говорилось в открытке.

Рекламная акция бюро разгневала родственников постояльцев дома престарелых. Они обратили внимание на то, что на открытках не было марок. Это подтвердило их теорию о причастности руководства учреждения к рекламе услуг «похоронщиков». Сын одной из британок отметил, что он намерен перевезти свою 80-летнюю мать в другой дом престарелых. При этом он подчеркнул, что он спрятал от нее валентинку.

К счастью, нам удалось спрятать ее до того, как мама смогла ее увидеть, поскольку это было бы ужасно, — рассказал он.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее предложила отказаться от традиции дарить валентинки на День святого Валентина. В качестве альтернативы она предложила дарить «сталинтинки» — открытки в честь освобождения Ворошиловграда в феврале 1943 года.