Похоронный кортеж Елизаветы II прибыл в Эдинбург

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Похоронный кортеж королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге, передает Sky News. Катафалк был встречен военнослужащими Королевского полка Шотландии, которые занесли дубовый гроб внутрь резиденции британских монархов.

Гроб королевы прибыл в Эдинбург во дворец Холируд, — передает Sky News.

Ранее 11 сентября похоронный кортеж покинул замок Балморал в Шотландии. Он отправился в шестичасовой путь в шотландскую столицу Эдинбург. Это будет первая остановка на пути в Лондон. Королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.