Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / Global Look Press

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец, сообщает Sky News. Отмечается, что жители Лондона выстроились вдоль улиц, чтобы посмотреть, как гроб с телом монарха завершил путь из резиденции в Эдинбурге в Букингемский дворец. Некоторые в знак уважения к королеве бросали цветы в сторону черного катафалка.

Журналисты телеканала добавили, что гроб с телом пробудет в Букингемском дворце, а утром будет перевезен в Вестминстерский дворец.

Обозреватель Politico Мэгги Миллер ранее заявила, что британское Содружество наций может распасться после воцарения Карла III. Она отметила, что король после смерти Елизаветы II получил власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, но и стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах, в том числе в Австралии и Канаде. По словам Миллер, Содружество, которое включает в себя 56 государств, существовало во многом благодаря влиянию и авторитету ныне покойной Елизаветы II.

Миллер добавила, что в Австралии появился пост первого министра, который будет руководить процессом перехода страны к республиканской форме правления. Премьер Новой Зеландии Джасинда Арден заявляла, что, скорее всего, государство станет республикой при ее жизни. В Канаде прошлогодний опрос показал, что только 34% респондентов поддержали бы короля Карла III как главу государства.