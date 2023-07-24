Грету Тунберг могут арестовать на полгода AFP: Грете Тунберг грозит арест на полгода за нарушение правил проведения демонстрации

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в городе Мальмё в Швеции, сообщает AFP со ссылкой на судебные документы. По данным следствия, активистка приняла участие в акции, которая нарушила движение автомобилей, а также ослушалась приказа полиции уйти с дороги.

Ей может грозить до шести месяцев тюремного заключения, — заявила прокурор Шарлотта Оттосен.

Она уточнила, что это максимальное наказание, однако обычно нарушителям выписывают штрафы.

Ранее Тунберг приехала в Киев, где поучаствовала в заседании рабочей группы по последствиям военных действий для экологии. В ходе поездки она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и обвинил Россию в экологических преступлениях. Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к обсуждению задач рабочей группы и экологических последствий конфликта.

До этого активистка возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Она назвала произошедшее настоящим экоцидом и призвала привлечь виновных к ответственности.