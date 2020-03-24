Шведская экологическая активистка Грета Тунберг предположила, что заразилась коронавирусом COVID-19 во время поездки по Центральной Европе и, вероятно, уже переболела.
Тунберг сообщила о кашле, слабости, ознобе и других симптомах COVID-19, которые заметила по возвращении домой. Активистка посетовала, что не смогла пройти тестирование в Швеции, где проверяют лишь тяжело заболевших. По её словам, болезнь прошла легче гриппа.
Девушка провела в самоизоляции две последние недели. Она призвала молодых людей, которые могут оказаться носителями вируса, соблюдать правила гигиены и думать о здоровье окружающих.
Мы, не входящие в группу риска, несём огромную ответственность, и от наших действий зависит жизнь и смерть многих других, — подчеркнула Тунберг.
Активистка призвала следовать советам экспертов-вирусологов и местных властей, а по возможности оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинстве стран мира, став пандемией в начале марта 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.
Число заражённых в мире превысило 387 тысяч человек, погибли около 16,7 тысячи.
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