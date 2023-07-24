Сегодня, 24 июля, суд вынес приговор 20-летней экоактивистке Грете Тунберг по делу о неподчинении полиции и нарушении правил проведения демонстраций в Мальме.

Изначально предполагалось, что девушку приговорят к шести месяцам лишения свободы. Это высшее наказание по этому делу. Однако, как рассказала прокурор Шарлотта Оттосен, обычно обвиняемый в подобных правонарушениях человек может лишь выплатить штраф, размер которого установит суд.

Грета должна 1,5 тысячи шведских крон (около $144). Еще тысячу девушка выплатит в фонд помощи жертвам преступлений. Сама Тунберг вину не признала, а решение суда назвала ожидаемым.

«Мы не можем спасти мир, играя по правилам», — заявила экоактивистка на пресс-конференции.

19 июня протестующие из организации Reclaim the Future выступали против использования ископаемого топлива. Они нарушили движение автомобилей и попытались парализовать работу местного порта. Манифестанты также отказались выполнять требования полиции.

В этом году Грета Тунберг окончила школу. По словам девушки, она устала устраивать пикеты. «Это слишком большая ответственность... Если вы думаете, что вся надежда мира лежит на плечах перегоревших подростков, это не очень хорошо», — признавалась недавно экоактивистка.

Как Тунберг участвовала в протестах — в фотогалерее NEWS.ru.

Швеция, Стокгольм: 16-летняя шведка Грета Тунберг проводит демонстрацию перед Рейхстагом в Стокгольме в защиту климата, 2019 год

Фото: Steffen Trumpf/Global Look Pres

Швеция, Стокгольм: 16-летняя шведка Грета Тунберг проводит демонстрацию перед Рейхстагом в Стокгольме в защиту климата, 2019 год

Грета Тунберг, 2019 год

Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Грета Тунберг, 2019 год

Грета Тунберг, 2019 год

Фото: Giulio Lapone/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Грета Тунберг, 2019 год

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг (в центре) выступает на акции протеста Fridays For Future у шведского парламента

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг (в центре) выступает на акции протеста Fridays For Future у шведского парламента

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг, 2020 год

Фото: Danny Gys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг, 2020 год

Грета Тунберг, 2021 год

Фото: Emmanuele Contini/imago-images.de/Global Look Press

Грета Тунберг, 2021 год

Грета Тунберг, 2021 год

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг, 2021 год

Грета Тунберг, 2022 год

Фото: Carl-Johan Utsi/Tt/Global Look Press

Грета Тунберг, 2022 год

Грета Тунберг, 2022 год

Фото: Christine Olsson/Tt/Global Look Press

Грета Тунберг, 2022 год

Грета Тунберг, 2023 год

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг, 2023 год

Грета Тунберг, 2023 год

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг, 2023 год

Грета Тунберг в здании суда, 2023 год

Фото: Andreas Hillergren/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Грета Тунберг в здании суда, 2023 год

Грета Тунберг в здании суда, 2023 год

Фото: Andreas Hillergren/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Грета Тунберг в здании суда, 2023 год