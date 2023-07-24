Грета Тунберг чуть не попала в тюрьму на полгода: фото экоактивистки 20-летняя экоактивистка нарушила правила проведения демонстрации в Мальме

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Сегодня, 24 июля, суд вынес приговор 20-летней экоактивистке Грете Тунберг по делу о неподчинении полиции и нарушении правил проведения демонстраций в Мальме.

Изначально предполагалось, что девушку приговорят к шести месяцам лишения свободы. Это высшее наказание по этому делу. Однако, как рассказала прокурор Шарлотта Оттосен, обычно обвиняемый в подобных правонарушениях человек может лишь выплатить штраф, размер которого установит суд.

Грета должна 1,5 тысячи шведских крон (около $144). Еще тысячу девушка выплатит в фонд помощи жертвам преступлений. Сама Тунберг вину не признала, а решение суда назвала ожидаемым.

«Мы не можем спасти мир, играя по правилам», — заявила экоактивистка на пресс-конференции.

19 июня протестующие из организации Reclaim the Future выступали против использования ископаемого топлива. Они нарушили движение автомобилей и попытались парализовать работу местного порта. Манифестанты также отказались выполнять требования полиции.

В этом году Грета Тунберг окончила школу. По словам девушки, она устала устраивать пикеты. «Это слишком большая ответственность... Если вы думаете, что вся надежда мира лежит на плечах перегоревших подростков, это не очень хорошо», — признавалась недавно экоактивистка.

Как Тунберг участвовала в протестах — в фотогалерее NEWS.ru.