Включил, погрелся — в тюрьму: в Швейцарии будут сажать за отопление жилья Использовать обогреватели в жилых помещениях, подогревать частные бассейны и сауны теперь категорически запрещено

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Призывы потуже затянуть пояса и начать экономить электричество нигде не зашли так далеко, как в Швейцарии. Нарушителей температурных ограничений там собираются не просто штрафовать, но даже... сажать в тюрьму. Об этом заявили в Министерстве экономики республики, сообщает издание Blick. И хотя власти уверяют, что никто не собирается создавать «энергетическую полицию», гражданам обещают выборочные проверки термостатов в частных домах и учреждениях.

В свое время на волне популярности экологических демонстраций Греты Тунберг в Германии изобрели словечко Flugscham, что означает «стыд за авиаперелеты». Теперь эстафету актуального словотворчества переняли швейцарцы, придумавшие неологизм «грешники отопления». Он относится к тем гражданам, которые будут игнорировать новые правила терморегуляции помещений, введенные в связи с газовым кризисом. Согласно предписаниям правительства, в отопительный сезон температура внутри зданий, отапливаемых газом, не должна превышать 19 градусов Цельсия. Лимит для горячей воды — 60 градусов. Использовать обогреватели в жилых помещениях, подогревать частные бассейны и сауны категорически запрещено.

Как сообщил официальный представитель Министерства экономики Швейцарии Маркус Шпрёндли, «нарушителям грозит наказание в виде денежного штрафа или ограничения свободы». В ведомстве считают, что столь строгие меры можно применять к гражданам на основании Федерального закона о национальном экономическом снабжении. «Грешников отопления» могут отправить за решетку на срок до трех лет, более мягкое наказание — штраф в эквиваленте 180 дневных ставок. По закону, это от 30 до трех тысяч швейцарских франков (от 1860 руб. до 186 тыс. руб.) в сутки — все зависит от степени злого умысла.

Того, кто случайно выставит термостат на 20 градусов, накажут не так строго, как любителя поплавать зимой в 25-градусном бассейне, — поясняет Blick.

«При этом мы не собираемся устраивать охоту на энергетических преступников. Швейцария не полицейское государство», — уверяет министр экономики Швейцарии Ги Пармелен из Швейцарской народной партии. В ведомстве заявляют, что «полиция не будет приходить в дом к каждому, однако может устраивать выборочные проверки». При этом чиновники все же «рассчитывают на законопослушность граждан».

Фото: Shutterstock Правоохранительные органы Швейцарии

Опыт двух лет пандемии показал, что швейцарцы (кстати, как и немцы) не прочь писать жалобы на соседей, замеченных в нарушении предписаний, отмечает директор швейцарской полиции Фреди Фесслер.

С доносами нельзя не считаться. Если кто-то подаст соответствующую жалобу, полиция обязана реагировать, — признает господин Фесслер. — Но нужно понять, какие органы и за что будут отвечать.

Охота на «грешников отопления» обещает стать головной болью для отдельных швейцарских кантонов, которым придется следить за исполнением закона. При этом они вовсе не стремятся устраивать массовые облавы на теплолюбивых граждан. До 22 сентября регионам предстоит изложить свои соображения по этому вопросу.

Тем временем в соседней Германии утвердили краткосрочный (с сентября по март) план экономии энергии — те же 19 градусов для помещений, предписания не оставлять зимой двери магазинов и кафе надолго открытыми, отключать подсветку общественных зданий и неоновую рекламу после 10 вечера. А дальше земли и муниципалитеты вводят ограничения на свое усмотрение — от отключения фонтанов до закрытия бассейнов. Наконец, по желанию отдельные граждане могут меньше мыться или вместо душа обтираться тряпочкой, как это уже собрались делать некоторые немецкие политики. При этом в ФРГ никого сажать в тюрьму не собираются.

Настроения среди немецких бюргеров неоднозначные. Согласно свежему опросу в отдельно взятой земле Баден-Вюртемберг, половина ее жителей опасаются, что меры экономии ударят по ним лично. При этом почти 60% респондентов считают правильным введение лимита на обогрев зданий, около половины согласны с отключением ночной подсветки. В то же время мало кто хочет, чтобы из экономии закрылись термы, бассейны, отменились рождественские и другие народные гулянья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В то время как правительство ФРГ пытается справиться с кризисом, немецкая оппозиция с левого и правого флангов открыла сезон протестов. Так, партия «Левые» провела 5 сентября в Лейпциге акцию под лозунгом «Горячая осень против социальных холодов», в которой приняли участие от двух до трех тысяч человек. Объявлено, что демонстрации будут проходить теперь чуть ли не каждый понедельник. Одновременно с леваками на улицы вышли и крайне правые — от запрещенной в Германии организации «Новые саксонцы» до партии «Альтернатива для Германии». Между идейными противниками дежурили усиленные наряды полиции, готовые разнять их в любой момент.

Наблюдатели обратили внимание, что бунтари не случайно выбрали своей площадкой Лейпциг — старинный университетский город на востоке страны, который в 1989 году прославился «демонстрациями по понедельникам» против коммунистического режима ГДР (первая из них прошла 33 года назад почти день в день — 4 сентября). При Меркель антиисламисты из движения Pegida также сделали понедельники днем своих выступлений против мигрантов. Так что к политически активному началу недели немцам не привыкать.