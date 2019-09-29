https://static.news.ru/photo/bf3a64b6-e2cc-11e9-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский фрегат «Адмирал Макаров», который прибыл на остров Корфу, вызвал ажиотаж у жителей Греции. В первый же день «открытых дверей» судно посетили более двухсот человек, не менее людно было и во второй.

Перед трапом стоит очередь, многие пришли с детьми. Офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о фрегате и его вооружении, передаёт телеканал « Звезда ».

Прибытие корабля на Корфу приурочено к форуму «Русская неделя на Ионических островах», в рамках которого пройдут дни памяти Фёдора Ушакова. Под командованием адмирала в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

«Адмирал Макаров» будет стоять в порту до 2 октября, всё это время он будет открыт для посещения. На судно смогут прийти все желающие.

Ранее, как писал News.ru, фрегат ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море. Помимо этого, экипаж испытал средства радиоэлектронной борьбы.