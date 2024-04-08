Греция может передать Украине десятки F-16 Newsbreak.gr: Греция может передать Украине 32 старых истребителя F-16

Фото: defense.gov

Греция запланировала передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, подлежащих утилизации, сообщает Newsbreak.gr. Всего Афины намерены продать 108 старых истребителей, которые будут заменены на новые.

Совсем другое дело — 32 [самолета] F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы, — пишет портал.

Военный летчик РФ Владимир Попов сообщил, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что ВСУ не обладают достаточным количеством обученных пилотов для управления F-16. Он отметил, что Украина запрашивала у США дополнительные ресурсы, в частности американские истребители. По словам Салливана, Вашингтон готов поставлять Киеву боевые самолеты, но пока не видит в этом смысла.