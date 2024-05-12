Греция заняла позицию в споре о морской границе с Турцией Премьер Греции Мицотакис призвал цивилизованно решить споры с Турцией о границах

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал в цивилизованном формате решить споры Афин и Анкары в вопросе морских границ. В интервью турецкой газете Milliyet политик отметил, что такой подход должен сохраниться даже в случае отсутствия конкретного прогресса.

Я надеюсь, что связи между нашими народами станут крепче и не будут зависеть от правительств на обоих берегах Эгейского моря. Надеюсь, мы урегулируем наши разногласия относительно морских границ, — сказал премьер Греции в преддверии визита в Турцию 13 мая.

По словам Мицотакиса, страны обязаны своим народам за нынешний период «без напряженности», особенно во времена глобальной неопределенности, многопланового кризиса и турбулентности. Министр не дал однозначный ответ, смогут ли Турция и Греция в перспективе 10 лет решить проблему морских границ.

Премьер рассчитывает на то, что даже если этот вопрос не будет решен, две страны откроют новую страницу в отношениях без напряженности и кризисов, на основе честности, взаимного уважения и понимания. Мицотакис также выразил надежду, что улучшение двустороннего партнерства приведет к возобновлению переговоров по теме Кипра. Решение этой проблемы должно основываться на резолюциях Совета Безопасности ООН, заключил политик.

Греция и Испания ранее оказались под давлением со стороны НАТО и ЕС, которые потребовали передать свои системы ПВО Украине. Лидеры Евросоюза убедили премьеров двух стран передать часть систем противовоздушной обороны Киеву.