https://static.news.ru/photo/c49018cc-6551-11ea-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

Власти Греции из-за коронавируса на две недели закрывают торговые центры, рестораны, кафе, бары и другие точки общественного питания, за исключением работающих на вынос и доставку. Об этом сообщил представитель Минздрава страны Сотирис Циодрас.

Он сообщил, что за сутки число заразившихся коронавирусом в Греции выросло со 117 до 190 человек. Поэтому работать разрешено только кондитерским, в которых нет столиков, а также магазинам розничной торговли и супермаркетам. Решение о закрытии предприятий общественного питания было принято комиссией экспертов, передаёт РИА Новости.

Ранее Министерство культуры и спорта Греции распорядилось остановить работу всех музеев и закрыть для посещения археологические памятники. А 12 марта греческие власти остановили деятельность мест массового скопления граждан, таких как театры, спортивные площадки, концертные залы и развлекательные центры. Также закрыты суды. До этого было принято решение приостановить занятия в школах и вузах страны.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

Число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.