https://static.news.ru/photo/42371d72-66bd-11ea-a62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wassilis Aswestopoulos via imago-images.de/Global Look Press

Власти Греции объявили о приостановке транспортного сообщения с Италией, Испанией, Албанией и Северной Македонией в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, решение принято на ежедневном совещании под руководством премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. Также вводится запрет на заход в греческие порты круизных лайнеров. Ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

К настоящему моменту в Греции выявлено 228 случаев заражения COVID-2019. У большинства инфицированных болезнь протекает в лёгкой форме, госпитализированы 57 человек. Восемь пациентов уже выписаны.

Как передавал NEWS.ru, 13 марта Греция остановила работу всех музеев и запретила посещение археологических памятников. Позже в этот же день в стране были закрыты точки общепита и торговые центры.

Во всём мире к 15 марта коронавирусной инфекцией заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.