Власти Греции объявили о приостановке транспортного сообщения с Италией, Испанией, Албанией и Северной Македонией в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Как
К настоящему моменту в Греции выявлено 228 случаев заражения COVID-2019. У большинства инфицированных болезнь протекает в лёгкой форме, госпитализированы 57 человек. Восемь пациентов уже выписаны.
Как передавал NEWS.ru, 13 марта Греция остановила работу всех музеев и запретила посещение археологических памятников. Позже в этот же день в стране были закрыты точки общепита и торговые центры.
Во всём мире к 15 марта коронавирусной инфекцией заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.
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